All'arrivo dei carabinieri i tre malviventi si sono dati alla fuga. Due sono riusciti a scappare, mentre uno di loro è stato arrestato.

Sventato il colpo al bancomat di Chiari: un 29enne in manette

Avevano quasi finito di estrarre la cassa contenente il denaro dello sportello bancomat di via Maffoni, nel centro di Chiari, quando sono arrivati i carabinieri e il loro piano è stato sventato. E' successo nella notte tra venerdì e sabato. Erano le 4 quando i militari della Sezione radiomobile della Compagnia carabinieri della cittadina hanno notato i tre malviventi. Stavano impiegando un grosso trapano per staccare la cassa con i contanti per poi portarsela via in auto, ma l'arrivo della pattuglia ha rovinato loro la festa.

Nel vedere i carabinieri i tre si sono dati alla fuga: due sono riusciti a far perdere le proprie tracce, mentre il terzo, un 29enne rumeno residente nella bergamasca, è stato inseguito, bloccato e arrestato per tentato furto aggravato in concorso. Se per i complici le indagini sono ancora in corso a seguito dei rilievi effettuati l'indomani allo sportello bancario dalla Sezione operativa, per il 29enne c'è stata la convalida dell'arresto. In Tribunale a Brescia ha patteggiato un anno di condanna (pena sospesa perché incensurato) dopo aver ammesso di aver partecipato al furto, rimasto solamente "tentato" proprio grazie all'arrivo dei carabinieri.