Sventato colpo al bancomat a Orzivecchi.

Nell'ambito dei controlli da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, intensificati nel corso della settimana di Ferragosto, è stata colta sul fatto e fatta desistere una banda di malviventi.

Nella nottata tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto 2025 ad Orzivecchi una pattuglia del Norm della compagnia di Verolanuova , impegnata in un servizio specificamente predisposto per la prevenzione degli assalti ai Bancomat, è intervenuta in uno sportello ATM, riuscendo a disturbare e a far desistere dall’azione criminosa una banda di malviventi.

Nel dettaglio, all'arrivo dei militari dell'Arma, ignoti avevano già posizionato materiale esplosivo all’interno dell’erogatore e lo avevano collegato a dei cavi elettrici, che sarebbero serviti ad innescare la deflagrazione. L’intervento dei militari, con il successivo supporto di personale artificieri dei Comandi Provinciali Carabinieri di Brescia e Milano, ha permesso non soltanto di impedire che il reato fosse portato a compimento ma anche di recuperare e disinnescare in sicurezza la carica esplosiva.