Svelato lo scudo blu del castello di Padernello

Svelato nel pomeriggio di ieri (domenica 19 novembre 2023) lo scudo Blu del Castello di Padernello.

Il Castello di Padernello è ufficialmente un bene culturale da proteggere in situazioni di conflitto armato. Lo ha stabilito la Croce Rossa Italiana Comitato di Brescia attraverso la cerimonia di svelatura. Il Castello rientra tra i 20 monumenti rappresentativi dell’identità delle città di Brescia e Bergamo.

“Siamo molto felici per questo riconoscimento di valore – ha commentato il presidente di Fondazione Castello di Padernello Domenico Pedroni – Un apprezzamento che va esteso a tutti i volontari della fondazione che lavorano con me in sinergia dal 2005. Agli albori di questa iniziativa molti hanno detto che questo non era un compito nostro, ma dello stato, della regione e dei comuni. Noi abbiamo dimostrato che se ci impegniamo, cominciamo a lavorare partendo dal basso su queste cose, queste cose accadono.