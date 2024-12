Erano in quattro e in poco meno di un’ora hanno "ripulito" tutto. E’ successo nella notte tra giovedì e venerdì scorso: i malviventi sono entrati dalla finestra all’interno del locale di via Volta a Castrezzato, dove si trova il distributore Eni, e hanno portato via quello che hanno trovato.

Svaligiato dai ladri il bar del distributore Eni

Pacchetti di sigarette, gratta e vinci, bottiglie di alcolici e bibite ancora chiuse: un ricco bottino che, secondo una prima stima supera anche il 30mila euro.

Ad accorgersene all’alba un dipendente che ha immediatamente allertato i titolari che si sono precipitati sul posto. Allertati, sono giunti in loco anche i carabinieri della stazione di Castrezzato, ma dei malviventi non c’era più traccia.

Secondo quanto emerso, i ladri, con volto coperto da scaldacollo e berretta, hanno parcheggiato sul retro e con un piede di porco hanno forzato la finestra per entrare nel locale. Gli scaffali, da poco riforniti, erano pieni e i quattro hanno portato via tutto, lasciando solo gli appositi spazi vuoti e non mettendo nemmeno a soqquadro tutto l’ambiente circostante.

A seguito dei fatti è stata sporta denuncia: alle Forze dell’ordine (alle quali sono stati consegnati anche i video delle telecamere) il compito di ricostruire i fatti e rintracciare i ladri.