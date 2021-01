Superate le mille firme per non far andare in pensione il medico

Sono 1004 in aumento, le firme per non far andare in pensione il dottor Piersevero Micheli, medico di base di Orzinuovi.

Consegnate mille firme al dottore

Oltre mille firme per il dottor Piersevero Micheli. Dovrebbe andare in pensione a maggio, come avevamo già anticipato nelle scorse settimane, dato che il primo di aprile compirà 70 anni, età massima per praticare la professione di medico di base.

Due settimane fa infatti, c’è stata una mobilitazione popolare guidata dall’orceano Giorgio Ferrari, che si è impegnato in una raccolta firme fra i suoi mutuati (e pare non solo quelli) per farlo rimanere in servizio se non per sempre… almeno finché se la sente.

I medici di base in tutta la Bassa ma in tutte le province in generale, sono in difficoltà e difficilmente riescono a essere sostituiti in pianta stabile in tempi celeri.

I suoi assistiti, dato l’impegno dimostrato in città per 40 anni, hanno voluto tenerselo stretto, per questo in pochi giorni, la petizione che Ferrari ha avviato aveva rotto la scorsa settimana il muro delle 800. In pochi giorni si è andati oltre alle mille.

Quasi tutti i suoi mutuati più persone dei paesi limitrofi ai quali ha prestato servizio durante la pandemia.

«In molti si sono rivolti a lui e non ha esitato a uscire dai confini di Orzinuovi per delle visite – ha spiegato Ferrari – Questa è una testimonianza del suo impegno. Sto portando la questione anche a piani più alti, cercando di coinvolgere anche la Regione».

Sabato la consegna simbolica delle firme

Sabato mattina, in piazza Vittorio Emanuele, Ferrari e alcuni orceani si sono incontrati con il dottore per consegnargli tutte le firme. Un momento molto emozionante per il professionista.

Per chi volesse sottoscrivere la petizione oggi, domenica, è l’ultimo giorno e può mandare una mail a tomdino@libero.it