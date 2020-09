Suona la campanella: tutte le prime in aula al Pascal Mazzolari

Suona la campanella: la scuola ricomincia per tutte le prime in aula al Pascal Mazzolari di Manerbio e Verolanuova.

Alle 7,55 tutti i ragazzi iscritti al primo anno nelle sedi di Manerbio e verolanuova si sono presentati per il primo giorno di scuola superando brillantemente la “prova del fuoco”. Al suono della campanella dalle postazioni attribuite ad ogni gruppo, seguendo i percorsi assegnati, hanno raggiunto le rispettive e classi dove gli insegnanti della prima ora hanno spiegato i comportamenti da tenere nella scuola per questa ripartenza ancora segnata dal Covid.

E’ partito quindi nel migliore dei modi l’anno scolastico 2020/2021, per la grande soddisfazione della dirigenza così come del personale che in questi giorni ha predisposto la logistica per la sicurezza.