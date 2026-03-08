Sulzano, lasciano il cane in auto per farsi un giro sul lago: salvato dai vigili del fuoco

L'animale è stato soccorso e affidato alle cure di un veterinario. I proprietari verranno denunciati.

I vigili del fuoco questo pomeriggio, domenica 8 marzo, sono intervenuti per soccorrere una cane rimasto chiuso all’interno di un’auto parcheggiata in un parcheggio.

Sulzano, lasciano il cane in auto per farsi un giro sul lago

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio, dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno visto l’animale in auto. Non si sa da quanto tempo fosse lì, in un pomeriggio particolarmente soleggiato. Hanno provveduto ad aprire il veicolo per verificare le condizioni dell’animale.

Il cane è stato quindi affidato alle cure di un veterinario presente sul posto, che sta effettuando gli accertamenti per valutarne lo stato di salute.

Secondo quanto appreso, l’auto apparterrebbe a proprietari di nazionalità spagnola che al momento della segnalazione si trovavano a Monte Isola, tornati a Sulzano dopo essere stati contattati. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Chiari: entrambi verranno denunciati.