Sulzano: in manette un 37enne per detenzione di droga ai fini di spaccio.

A Sulzano: in manette un 37enne

Nella serata di ieri (giovedì 7 maggio 2026) i militari della stazione di Marone hanno messo le manette ai polsi ad un uomo di 37 anni residente a Sulzano colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione ha preso il via nel corso di un normale servizio perlustrativo, ad attirare l’attenzione della pattuglia una Bmw con a bordo un uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. I militari hanno quindi approfondito il controllo tramite una perquisizione del veicolo. All’interno del cruscotto al lato del passeggero, sono stati trovati due involucri contenenti quattro panetti di hashish per un peso totale di 200 grammi. I panetti presentavano il marchio Filter 73/150 segno distintivo della partita di droga. Nell’abitacolo è stata poi rinvenuta anche la somma di 720 euro in contanti provento dell’attività illecita.

Detenzione di droga per spaccio

Tali operazioni sono poi proseguite nella non lontana abitazione dell’uomo. Qui i militari hanno scoperto un vero e proprio “laboratorio” per il confezionamento delle dosi. Oltre a ulteriori piccole quantità di hashish e marijuana, sono stati sequestrati:

macchinari per il sottovuoto e involucri dedicati; due bilancini elettronici di precisione; strumentazione varia (grinder, coltelli e pellicola); appunti manoscritti riportanti cifre e nomi, riconducibili alla rendicontazione dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato, ora è ai domiciliari.