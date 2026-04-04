Fortunatamente il rogo è stato circoscritto: i sei appartamenti sono rimasti agibili

I vigili del fuoco di Sala Marasino sono intervenuti a Sulzano per spegnere l’incendio scoppiato sul tetto di una palazzina. Fortunatamente i danni sono stati contenuti, nessuna famiglia è rimasta senza casa.

Sulzano, cortocircuito ai pannelli fotovoltaici: incendio in una palazzina, danni contenuti

È successo questa mattina, sabato 4 aprile, in via Martignago. Stando ai primi accertamenti, il rogo ha avuto origine da un cortocircuito di due pannelli fotovoltaici installato sul tetto dell’edificio, una palazzina che ospita sei abitazioni. Sul posto, allertati dai presenti, sono intervenuti i vigili del fuoco di Sale Marasino. La squadra ha prontamente spento l’incendio prima che si propagasse oltre. I danni sono stati contenuti. Nessuno è rimasto ferito e le abitazioni sono agibili.

Sul posto, per le verifiche del caso, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Chiari.