I successivi controlli hanno fatto emergere come, di fatto, il soggetto fosse destinatario dell'ordine del Questore di Brescia di divieto di fare ritorno a Rezzato

Sull’auto rubata con la droga: la scoperta della Locale di Rezzato.

La scoperta della Locale di Rezzato

É stato intercettato dalla Polizia Locale di Rezzato: si trovava a bordo di un’auto rubata con della droga. Non si tratta di un volto nuovo per le forze dell’ordine, una volta accortosi della loro presenza ha cercato di divincolarsi ma senza successo. Il veicolo è stato perquisito ed al suo interno è stata trovata sostanza stupefacente Mdvp (Metilenediossipirovalerone) per uso personale.

Con la droga sull’auto rubata

Ma non è tutto: i successivi controlli hanno fatto emergere come, di fatto, il soggetto fosse destinatario dell’ordine del Questore di Brescia di divieto di fare ritorno a Rezzato. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per ricettazione e inottemperanza al provvedimento dell’Autorità, oltre che segnalato alla Prefettura di Brescia per lo stato di tossicodipendenza.