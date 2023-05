Sulla strada per il futuro. Questo il titolo della serata in programma giovedì 25 maggio alle 20.30 all’auditorium Bcc di Capriolo, promossa dall’associazione Genitori insieme, in collaborazione con Condividere la strada della vita, Aifvs e con il patrocinio del Comune e il coinvolgimento degli alunni dell'istituto comprensivo.

Sulla strada per il futuro: incontro a Capriolo

Sul palco Roberto Merli, presidente di Condividere la strada della vita, Antonio Savoldi, vice presidente nella Polizia di Stato dal 1994 e autore di diverse pubblicazioni (uno dei suoi libri sarà presentato in questa occasione), il sindaco Luigi Vezzoli, Angelo Faletti degli Alcolisti anonimi, Marco Loda, presidente dei Volontari Ambulanza, e gli studenti del progetto Città dei ragazzi dell’istituto comprensivo Aldo Moro di Capriolo; moderatrice la giornalista Milla Prandelli. Seguirà un rinfresco offerto da Conad Superstore.

L'evento è a ingresso libero