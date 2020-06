Sono saliti sul treno senza biglietto e senza mascherina e quando è stato chiesto a loro di mostrare la ricevuta di viaggio e poi di scendere hanno creato scompiglio. Il treno ha accumulato ritardo e i giovani, scesi alla stazione successiva, sono stati denunciati dalla Polizia Locale.

Sul treno senza biglietto né mascherina: tre ragazzi denunciati

E’ successo nei giorni scorsi sul treno diretto a Bergamo. I tre ragazzi, un tunisino classe 2000 residente a Coccaglio, un minore di Erbusco e una ragazza di Castelcovati del 2000, sono saliti a bordo alla stazione di Coccaglio. Il primo aveva con sé un pitbull senza museruola e nessuno dei tre aveva il biglietto né la mascherina obbligatoria per prevenire il contagio da Covid.

Giunti alla stazione di Cologne, il capotreno ha invitato i ragazzi a scendere dalla carrozza perché non stavano rispettando le regole e non avevano nemmeno pagato il biglietto. I tre si sono rifiutati e il capotreno ha quindi provveduto a chiamare la Polizia Locale del Corpo intercomunale del Montorfano, che immediatamente si è recata in stazione. I giovani hanno opposto resistenza agli agenti e il tunisino con il cane li ha minacciati e spintonati.

Treno bloccato per mezz’ora

Il treno nel frattempo a causa dello scompiglio è rimasto fermo alla stazione di Cologne per mezz’ora circa, causando disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. I ragazzi sono stati quindi identificati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.