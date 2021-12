tragedia sfiorata

Il 55enne che nel pomeriggio si era allontanato da casa volontariamente è stato tratto in salvo dai militari pochi istanti prima che passasse il treno.

E' successo pochi minuti prima della mezzanotte di ieri, lunedì, a Palazzolo sull'Oglio, lungo i binari nei pressi della stazione ferroviaria di via Guglielmo Marconi. L'intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio.

Sui binari mentre arriva il treno: salvato in extremis dai carabinieri

L'uomo si era allontanato di casa nel pomeriggio e alcuni conoscenti ne avevano segnalato la scomparsa ai carabinieri. A rintracciarlo sono stati in tarda serata i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari che, mentre passavano dalla stazione ferroviaria di Palazzolo durante il servizio di pattugliamento e controllo del territorio, hanno notato il 55enne lungo i binari, mentre barcollava nella direzione del treno, che stava sopraggiungendo in velocità proprio in quel momento.

I carabinieri non ci hanno pensato due volte e, raggiunto immediatamente l'uomo, lo hanno tratto in salvo, pochi istanti prima del passaggio del convoglio. Sul posto è arrivata poi un'ambulanza della Croce rossa di Palazzolo, che ha portato il 55enne al Pronto soccorso di Iseo in codice verde per gli accertamenti del caso.