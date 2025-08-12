Rovato

Un tripudio di musica e divertimento al Foro Boario

Una macchina organizzativa ormai rodata, orchestrata da un’associazione, il Karate Genocchio, che rappresenta una realtà di riferimento in tutta la Franciacorta e anche oltre. La tradizionale festa estiva al Foro Boario è da sempre un momento importante per il sodalizio: una kermesse di grande richiamo sia per l’offerta musicale (di altissimo livello) sia per l’ottima cucina, con un’unica incognita, ossia il meteo.

Successone per la festa del Karate Genocchio

Le previsioni per il primo weekend di agosto erano variabili, ma la pioggia è scesa solo nella tarda serata di venerdì, peraltro senza inficiare il successo dell’evento inaugurale. "Fortunatamente la band (sul palco c’erano i Bandaliga e Max Cottafavi, chitarrista ufficiale di Ligabue, ndr) ha potuto continuare fino alla fine, grazie all’elasticità del service", hanno spiegato gli organizzatori. Le tettoie del Foro Boario hanno garantito riparo alle tante persone che sono rimaste fino a tardi e una schiera di volontari si è messa al lavoro sabato pomeriggio per riassettare il tutto. «Ringrazio di cuore tutti i collaboratori e le loro famiglie», ha commentato il maestro Franco Genocchio, riconoscente a chi si è addirittura preso dei giorni di ferie dal lavoro per dare una mano. Grande anche l’impegno da parte dei giovanissimi atleti, che si sono messi a disposizione nel servizio ai tavoli. "Ogni anno la festa è l’occasione per rivedere ex allievi che poi hanno preso strade diverse e tutti rimarcano sempre l’aspetto educativo che li ha aiutati nella vita", hanno proseguito. Tra gli ospiti i Bellignoranti che hanno scaldato l’atmosfera nel pre-serata, i Freakout, Gli Amicidalfredo 2.0 e Dellino Farmer, senza dimenticare gli appuntamenti collaterali (come la Silent Disco e i gonfiabili per i bambini).

