Stroncato dalla malattia, se ne va a soli 53 anni

Triste epilogo

I funerali si terranno venerdì 31 dicembre alle 15.

Si è spento all'età di 53 anni portato via da un male incurabile.

Una voce che in molti continueranno a ricordare

Ariberto Girardini se ne è andato nei giorni scorsi dopo aver combattuto per quattro anni contro un male che non gli ha lasciato scampo. Molto legato alla famiglia, lascia la moglie Claudia e le figlie Elisa e Federica, la mamma Teresi e la sorella Daniela. L'uomo risiedeva a Carmignone di Passirano dove era molto conosciuto: in particolare la sua voca da tenore allietava le cerimonie religiose così come gli eventi sportivi e culturali del paese. Era inoltre parte del coro della parrocchia e del coro filarmonico di Brescia.

L'ultimo saluto

I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di domani di (venerdì 31 dicembre) alle 15 nella chiesa parrocchiale di Camignone.