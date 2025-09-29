Un fulmine a ciel sereno, che ha gettato nel lutto la famiglia e i volontari della Protezione civile: residente a San Pancrazio, aveva 55 anni

È mancato all’affetto dei suoi cari Antonio Vadini, volontario di Protezione civile e storico membro della Squadra cinofila di Ospitaletto. A darne il triste annuncio, sabato, è stata la famiglia con la moglie Delia, la figlia Azzurra, la mamma Giovanna, il papà Francesco e i fratelli.

Stroncato da un malore: addio ad Antonio Vadini, colonna della Squadra cinofila di Ospitaletto

Una notizia sconvolgente che ha lasciato nel dolore quanti conoscevano il 55enne, scomparso per un malore improvviso nella sua casa a San Pancrazio. Residente a Palazzolo sull’Oglio ma attivo nella Squadra Cinofila della Protezione civile di Ospitaletto, Antonio era un volto noto e benvoluto. Impiegato nell’Aeronautica, dove aveva lavorato anche come meccanico, era andato in pensione meno di un anno fa. Tra i tanti messaggi di cordoglio, infatti, si legge anche quello del Comune di Ospitaletto.

«L’Amministrazione comunale e il Gruppo comunale di Protezione civile si stringono con profondo dolore alla famiglia per la prematura scomparsa di Antonio Vadini, nostro volontario e membro del gruppo Cinofili – ha scritto sui suoi canali social l’Amministrazione con il sindaco Laura Trecani – Antonio ha dedicato tempo, passione e cuore alla comunità, dimostrando sempre grande disponibilità. La sua perdita lascia un vuoto enorme in tutti noi. A Delia, ad Azzurra e a tutta la sua famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze. Grazie Antonio, per tutto quello che hai fatto. Non ti dimenticheremo».

I funerali avranno luogo alle 9.30 di domani, martedì 30 settembre, partendo dalla casa funeraria Le Calle per la parrocchia di San Pancrazio a Palazzolo sull’Oglio.