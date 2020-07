Stroncato da un infarto, il Dandolo saluta il professor Salvatore Manzo

Stroncato da un infarto, l’istituto Dandolo saluta il professor Salvatore Manzo, di 62 anni.

E’ venuto a mancare mercoledì a Marsala, la sua città natale in Sicilia, a causa di un infarto. Una notizia che si è sparsa a macchia d’olio e che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di molti, specialmente in quello dei suoi alunni, che gli erano tanto affezionati. Abitava a Rezzato, ma ogni estate non mancava di riconnettersi con la sua terra, la Sicilia.

Aveva insegnato per anni a Bargnano, frazione di Corzano, scienze agrarie, poi da qualche anno si era trasferito all’istituto di Lonato.

“Era una persona molto presa nell’attività didattica, stava riorganizzando proprio lui il rientro a scuola – ha raccontato il preside dell’istituto Dandolo Giacomo Bersini – Amava la sua attività e insegnava con passione. Era una persona sempre col sorriso stampato sulle labbra e di grande disponibilità. L’avevo sentito proprio martedì, dove mi ha detto che stava uscendo con un professore di Marsala per un giro in bicicletta, gli ho risposto che ci saremmo rivisti a settembre per riorganizzare tutto. Sia io che il corpo insegnanti siamo distrutti, oltre a essere un collega era un amico: ci mancherà”.