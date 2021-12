Stroncata da un improvviso malore, il Sebino saluta Isa De Luca

La comunità di Sarnico e del Sebino in lutto per l'improvvisa scomparsa di Isa De Luca.

Conosciuta soprattutto per aver ricoperto la carica di consigliera della Pro Loco, era stata inoltre collaboratrice al Museo Gianni Bellini. Isa De Luca aveva 69 anni, a portarla via un improvviso malore. Oggi (martedì 14 dicembre) si sono tenuti i funerali.

Si sono susseguiti sulle pagine social i messaggi di cordoglio. A cominciare dal "Museo Civico d'Arte e Territorio "Gianni Bellini"

Abbiamo tristemente appreso la notizia della scomparsa di Isa de Luca, nostra concittadina e per anni collaboratrice del Museo Gianni Bellini di Sarnico. Isa era una persona gentile, elegante e spiritosa; sempre pronta a dare una mano e parte attiva della comunità. Era appassionata d'arte e di cultura: fu la prima che studiò e raccolse in un libro le testimonianze Liberty/Art Noveau del nostro paese. Il suo amore per gli animali era infinito. Condoglianze alla famiglia, ci mancherai.