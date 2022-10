La Polizia Locale del Monte Orfano presenterà servizio anche a Roccafranca. Una stretta di mano, quella fra il Municipio con i Comuni di Coccaglio e Cologne, che va nella direzione di riuscire a garantire una sufficiente e adeguata attività di controllo e vigilanza del territorio e della frazione, da poco rimasti «orfano» della convenzione con la vicina Castelcovati.

Stretta di mano fra la Polizia Locale di Roccafranca e il corpo del Montorfano

L’accordo di collaborazione è attivo ormai da un mese e lo sarà fino alla fine dell’anno. Nello specifico la presenza degli agenti franciacortini, coordinati dal comandante Luca Leone, permetterà di supportare l’unico operatore della Locale di Roccafranca durante manifestazioni, fiere, mercati e in tutte quelle occasioni in cui vi sia la necessità di tutelare la sicurezza pubblica e stradale, vigilare sul patrimonio pubblico e privato, contrastare la criminalità o qualora ci sia bisogno di incrementare il servizio presso il Comune richiedente.

Una sorta di «collaborazione a chiamata» che ha già dato i suoi frutti. «Con il comandante Leone c’è stata un’immediata empatia, è una persona capace e professionale che ha cominciato con grande spirito di collaborazione: sicuramente la presenza degli agenti di Coccaglio e Cologne sarà una valore aggiunto sul territorio, con un servizio di qualità», ha commentato il primo cittadino Marco Franzelli. La sinergia con la Polizia Locale del Monte Orfano non esclude però la possibilità di «esplorare» nuove vie con l’obiettivo di rafforzare il servizio sul territorio. Infatti è tuttora aperto il dialogo con alcuni Comuni contermini dal quale, in futuro, potrebbero nascere nuove collaborazioni per allargare la rete della sicurezza a Roccafranca e Ludriano. Un tema sul quale l’Amministrazione ha già investito parecchio rafforzando la rete della videosorveglianza.