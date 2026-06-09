Strappano dal collo due collanine d’oro ad un’anziana: due in manette.

A Rovato

Nei giorni scorsi sono scattate le manette ai polsi di due soggetti, un 37enne ed una 28enne peruviani entrambi residenti a Firenze con numerosi precedenti. I poliziotti hanno intercettato un’auto, già segnalata poiché usata per compiere attività criminali, con a bordo tre persone.

Strappano dal collo due collanine

A Rovato, in piazza Garibaldi, la persona alla guida dell’auto ha fermato bruscamente il veicolo a bordo strada consentendo all’uomo ed alla donna, seduti sui sedili posteriori, di scendere dall’auto e raggiungere alle spalle un’anziana signora che stava camminando sul marciapiede. I due malviventi, una volta estratto dalle tasche un flacone di piccole dimensioni, hanno gettato addosso alla donna del liquido grigio per distrarla. Una volta circondata e intrappolata le hanno strappato con violenza dal collo due collanine in oro per poi fuggire verso l’automobile con a bordo il terzo complice rimasto in attesa.

Gli agenti hanno quindi bloccato i due ladri e recuperato le collanine in oro che erano state sottratte: sono state consegnate alla vittima, sequestrato il flacone usato per imbrattare gli indumenti della donna. I due sono stati arrestati per i reati di rapina impropria aggravata in concorso e messi a disposizione della Procura della Repubblica.

La misura del Questore

Il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha immediatamente emesso nei confronti dei due soggetti un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale, in modo da poter poi procedere alla loro espulsione dall’Italia con accompagnamento nel Paese di provenienza nel momento in cui i soggetti avranno scontato la loro pena. Sono tuttora in corso ulteriori attività investigative finalizzate ad individuare il terzo complice dei malviventi arrestati.