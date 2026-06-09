Strappano dal collo due collanine d’oro ad un’anziana: due in manette.
A Rovato
Nei giorni scorsi sono scattate le manette ai polsi di due soggetti, un 37enne ed una 28enne peruviani entrambi residenti a Firenze con numerosi precedenti. I poliziotti hanno intercettato un’auto, già segnalata poiché usata per compiere attività criminali, con a bordo tre persone.
Strappano dal collo due collanine
A Rovato, in piazza Garibaldi, la persona alla guida dell’auto ha fermato bruscamente il veicolo a bordo strada consentendo all’uomo ed alla donna, seduti sui sedili posteriori, di scendere dall’auto e raggiungere alle spalle un’anziana signora che stava camminando sul marciapiede. I due malviventi, una volta estratto dalle tasche un flacone di piccole dimensioni, hanno gettato addosso alla donna del liquido grigio per distrarla. Una volta circondata e intrappolata le hanno strappato con violenza dal collo due collanine in oro per poi fuggire verso l’automobile con a bordo il terzo complice rimasto in attesa.
Gli agenti hanno quindi bloccato i due ladri e recuperato le collanine in oro che erano state sottratte: sono state consegnate alla vittima, sequestrato il flacone usato per imbrattare gli indumenti della donna. I due sono stati arrestati per i reati di rapina impropria aggravata in concorso e messi a disposizione della Procura della Repubblica.
La misura del Questore
Il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha immediatamente emesso nei confronti dei due soggetti un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale, in modo da poter poi procedere alla loro espulsione dall’Italia con accompagnamento nel Paese di provenienza nel momento in cui i soggetti avranno scontato la loro pena. Sono tuttora in corso ulteriori attività investigative finalizzate ad individuare il terzo complice dei malviventi arrestati.
“Anche questa attività operativa conferma l’attenzione costante della Polizia di Stato nell’azione di contrasto ai reati predatori, le quali assai spesso colpiscono in modo particolare le fasce più esposte della popolazione – ha dichiarato il Questore Paolo Sartori –. La tempestività dell’intervento ha consentito di interrompere l’azione criminosa, assicurare i responsabili alla giustizia e recuperare l’intera refurtiva. Nei confronti dei soggetti arrestati, inoltre, sono adottati i provvedimenti amministrativi finalizzati ad allontanare definitivamente i 2 malviventi dal nostro Paese. Tutte queste attività investigative ed operative rientrano nella più ampia azione di prevenzione e di controllo del territorio al fine di garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare con efficacia ogni forma di illegalità diffusa.”