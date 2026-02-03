Strada Provinciale 64 a Verolavecchia: chiusa dal 16 febbraio per lavori. L’importo complessivo dell’opera è pari a 735mila euro, finanziati in parte dalla Regione Lombardia e in parte con fondi propri della Provincia di Brescia.

A renderlo noto è la Provincia di Brescia: ad essere interessato sarà in particolare il tratto Borgo San Giacomo – Gambara a Verolavecchia dal km 10+800 al km 11+100 (località Mulino di Monticelli). Sarà chiuso al transito per consentire l’esecuzione dei lavori di consolidamento della sede stradale . La strada resterà chiusa per circa 80 giorni, le tempistiche dipenderanno dall’andamento dei lavori e dalle condizioni meteo. Nei principali svincoli e lungo la strada saranno posizionati cartelli di preavviso e indicate chiaramente le deviazioni per ridurre i disagi alla circolazione.

Gli interventi hanno come obiettivo la messa in sicurezza della strada ma anche a titolo di prevenzione per evitare ulteriori cedimenti: riguardano in particolare due tratti distinti della carreggiata lunghi rispettivamente 87 e 93 metri, individuati dopo specifiche verifiche tecniche.

“Negli ultimi anni, in queste zone si sono verificati cedimenti e lesioni della strada – hanno fatto sapere dalla Provincia – . Le cause sono legate all’instabilità del terreno sottostante, aggravata da forti piogge e da episodi di erosione. Le criticità risultano più evidenti lungo il lato destro della strada, in prossimità della roggia Provaglia. Per risolvere il problema in modo duraturo, verrà realizzata una struttura di sostegno profonda che rinforzerà il terreno e stabilizzerà la scarpata. In sommità sarà inserita una trave di collegamento in grado di assorbire le sollecitazioni causate dal traffico e dal terreno. In dettaglio si tratta della realizzazione di una berlinese di micropali metallici cavi, collegati in sommità da una trave in calcestruzzo armato, a cui verrà installato un cavalletto di testa. L’intervento prevede infine la posa di un nuovo guard-rail, per aumentare la sicurezza di chi percorre la strada”.

« La Provincia di Brescia prosegue così il proprio impegno nella tutela e nel miglioramento della rete viaria storica, attraverso interventi mirati a garantire la piena sicurezza degli utenti e la resilienza delle infrastrutture. Con questo investimento interveniamo per rafforzare la SP 64 e garantire sicurezza e stabilità a chi la percorre ogni giorno – spiega il consigliere provinciale Paolo Fontana delegato alla Viabilità e Strade – I fondi arrivano in parte dalla Regione Lombardia e in parte dai bilanci della Provincia di Brescia: un impegno concreto per una rete stradale più solida e duratura. Sappiamo che la chiusura temporanea comporterà dei disagi, ma chiediamo ai cittadini comprensione e collaborazione. Ringraziamo tutti per la pazienza e assicuriamo che i lavori saranno completati nei tempi previsti, con attenzione alla qualità e alla sicurezza».

« Sono molto soddisfatta di tale intervento di Regione Lombardia e Provincia di Brescia a favore di questo tratto di strada, che da tempo presenta serie criticità, soprattutto nei momenti in cui la nebbia riduce la visibilità. Sin dal mio insediamento mi sono interessata, attraverso il personale del mio Ufficio Tecnico, affinché si intervenisse per la messa in sicurezza e risoluzione del cedimento in atto. Ringrazio pertanto il Consigliere Provinciale Fontana, per l’attenzione che dimostra ogni giorno per il territorio. Auspico che i lavori siano eseguiti bene e nei temi prefissati, a vantaggio di tutti» conclude il Sindaco di Verolavecchia Maura Gualdi.