Strada chiusa per lavori a Cazzago San Martino

Da domani (lunedì 13 marzo) a venerdì 24 marzo 2023 a causa di lavori di rimozione del porfido e conseguente asfaltatura, che successivamente verrà trattata con una colorazione adeguata al contesto, via Vittorio Emanuele III sarà chiusa al traffico veicolare mentre verrà garantito il passaggio pedonale. Via del Gallo rimarrà completamente accessibile in entrambi i sensi di marcia.

Le scuse da parte del comune per i possibili disagi