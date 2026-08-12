Storico comandante dei vigili e arbitro di Serie A, Rovato piange Tarcisio Mombelli Serina

Avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 16 settembre. I funerali saranno celebrati venerdì alle 9.30 nella parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Storico comandante della Polizia locale di Rovato, ex arbitro di calcio arrivato a dirigere anche in Serie A e socio fondatore della sezione Aia di Chiari. Ma Tarcisio Mombelli Serina non era solo questo. Il suo lato umano era inscindibile dal suo impegno per la comunità, per la quale la sua scomparsa apre oggi una ferita impossibile da sanare.

Addio a Tarcisio Mombelli Serina

Classe 1930, Tarcisio è stato davvero un pilastro per la città di Rovato. Con la memoria lucidissima e la sua penna arguta, ne ha narrato le vicende in numerose pubblicazioni: libri, ma anche articoli su alcune testate locali e, in tempi recenti, post sulla sua pagina Facebook. Eleganza, raffinatezza, delicatezza contraddistinguevano la sua scrittura, in controtendenza con i toni altisonanti e l’aggressività che dilagano sui social.

Nel 2020 il Comune di Rovato aveva deciso di premiarlo con il Leone d’oro, massima benemerenza civica; l’effettiva consegna del riconoscimento civico era stata rinviata al 2021 a causa della pandemia di Covid-19. Marito (con la moglie Martina aveva festeggiato a maggio il 69esimo anniversario di matrimonio, ndr), padre, nonno e bisnonno amorevole, era davvero un uomo speciale, che lascia un grande vuoto nella sua famiglia e nella sua comunità.

Venerdì i funerali nella parrocchiale

Nonostante qualche problema di salute, Tarcisio Mombelli Serina continuava a seguire con attenzione le vicende di attualità e manteneva uno stile di vita attivo (per anni era uscito spesso in bicicletta affrontando itinerari impegnativi come il giro del lago d’Iseo). La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente anche il sindaco Valentina Bergo e tutta l’Amministrazione comunale. I funerali saranno celebrati venerdì alle 9.30 nella parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Vigile e arbitro di calcio

Una vita intensa quella di Tarcisio Mombelli Serina che avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 16 settembre. È stato comandante dei Vigili urbani di Rovato dal 1970: il corpo di Polizia fu istituito sotto l’allora sindaco Carlo Cossandi, ma fu proprio il comandante a forgiarlo con una disciplina ferrea, rendendolo uno dei più importanti della provincia. Alla passione per la scrittura si è affiancata da sempre quella per il calcio: negli anni Sessanta Mombelli è stato arbitro ai massimi livelli (in serie A e B) con funzioni di guardalinee, e nel 1949 è stato cofondatore della sezione Aia di Chiari, che recentemente gli ha conferito una targa per celebrare i 75 anni di appartenenza.

Il 23 maggio 1957 ha sposato l’amatissima moglie Martina, con la quale viveva nel quartiere San Rocco; dalla loro unione sono nati tre figli, sette nipoti e quattro pronipoti.

Tra le sue pubblicazioni spicca il libro “Tarcisio Racconta”, molto più di una raccolta di racconti: è lo spaccato di un’epoca, il ritratto di una comunità popolata di persone semplici e vere. Pubblicato nel 2021, il volume è stato recentemente riproposto in una seconda edizione, sempre con il patrocinio del Comune di Rovato.