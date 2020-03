“Stiamo a casa”: il messaggio degli ospiti della Fondazione Don Angelo Colombo di Travagliato. Un’iniziativa che dimostra un genuina attenzione per il futuro.

È vero: è stato ribadito più e più volte e in tutti i modi possibili. Pare, però, che a molte persone il concetto non si ancora abbastanza chiaro.

Restare a casa è necessario per tutelare la propria salute e quella altrui, al fine di contenere il contagio e la diffusione del coronavirus.

Ecco che a sottolinearlo sono arrivati anche gli ospiti della Fondazione don Angelo Colombo, che nella giornata di ieri (sabato 21 marzo) hanno appeso alla ringhiera della struttura un grande striscione colorato con la scritta “Stiamo a casa”. A caratteri cubitali e dei toni dell’arcobaleno, così che tutti possano vederlo e capire cosa è giusto fare in questo momento.

Un cuore grande

A preparare il telo proprio gli anziani, aiutati dagli operatori.

Al loro messaggio si aggiunge la dedica di una piccola travagliatese, che è stata affissa all’ingresso principale del centro.

Il pensiero che si legge è:”Un cuore grandi per tutti i dipendenti della casa di riposo e a tutti i nonni e ospiti”.

Perché la prevenzione e la gentilezza non hanno età.

