Stefano Fresi, malore improvviso in scena a Botticino

L'attore Stefano Fresi ha accusato nella serata di sabato 9 marzo 2024 un malore improvviso che lo ha costretto ad interrompere o spettacolo in scena sul palco del Centro Lucia di Botticino.

Attimi di apprensione nella serata di sabato, l'attore Stefano Fresi è stato costretto ad interrompere a metà il suo monologo parte dello spettacolo Dioggene. Ai 130 spettatori presenti in sala ha comunicato di non sentirsi bene. Ad intervenire sul posto i soccorsi: dopo le prime cure prestate aveva provato a riprendere lo spettacolo ma si era fermato dopo pochi minuti.

Il Teatro Centro Lucia ha dato aggiornamenti sulle condizioni dell'attore:

"Aggiornamento sullo spettacolo di Stefano Fresi di ieri sera (sabato 9 marzo 2024 ndr): in seguito al malore avvenuto durante la rappresentazione informiamo il nostro gentile pubblico che abbiamo parlato con Stefano Fresi e ci ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. Lo spavento è stato tanto per tutti, anche perché, per un attore, interrompere uno spettacolo è sempre l'ultima possibilità. Fortunatamente tutto si sta risolvendo. Stefano sta meglio e ci ha subito detto che vuol recuperare la data. Pertanto, stiamo lavorando per trovarne una disponibile compatibilmente con la programmazione del teatro e vi informeremo il prima possibile. Il biglietto, per chi lo ha acquistato, sarà il medesimo".