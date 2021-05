Stava caricando del materiale sul furgone: investito da un’auto

Grave incidente a Cologne. Alle 17.30 un muratore stava caricando del materiale sul furgone quando è stato investito da un’auto in via Fratelli Facchetti.

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e immediatamente sul posto sono state inviate un’ambulanza partita da Capriolo, un’auto medica e da Brescia è stato fatto decollare l’elisoccorso. Il 47enne che è stato travolto, stando a quanto riportato da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, avrebbe riportato lesioni gravi. E’ stato infatti soccorso e portato in ospedale in codice rosso. Allertata la Polizia Stradale per i rilievi del caso: starà agli agenti ricostruire la dinamica di quanto accaduto lungo la strada che collega Cologne a Coccaglio.