“State a casa”: l’appello del Gruppo Alpini di Travagliato. I volontari stanno lavorando in sinergia con le associazioni del territorio per fornire beni di prima necessità ai cittadini bisognosi.

Anche il Gruppo Alpini di Travagliato, come numerose altre associazioni operative sul territorio in questo momento, rinnova ai cittadini l’invito di stare a casa.

In questi giorni fioccano le persone fermate (e denunciate) dalle Forze dell’ordine perché violano le norme imposte dal decreto anti coronavirus (qui una carrellata degli episodi più assurdi), ma in molti continuano imperterriti a uscire da casa senza un valido motivo.

Ecco che il portavoce degli Alpini Diego Ossoli ha ribadito:”Travagliatesi, fate ricorso a noi: evitate di uscire in paese”.

Sinergia tra associazioni

“Abbiamo ridotto fortemente l’attività del gruppo per dedicarci all’odierna situazione – ha commentato Ossoli – sotto il coordinamento della Protezione civile e del Comune, insieme a Scout, Associazione nazionale Carabinieri, Croce azzurra e Argento vivo, stiamo facendo i turni per il servizio di domiciliazione farmaci e beni di prima necessità per o soggetti in quarantena o comunque a rischio”.

Sono circa 20 le attività travagliatesi, tra farmacie e alimentari, che hanno aderito al servizio di consegna a domicilio dei beni di prima necessità.

Per richiedere la spesa a casa occorre semplicemente contattare i negozi aderenti (disponibili sul sito del Comune o sulla pagina Facebook ufficiale) oppure le associazioni di turno.

Operativa anche l’Unicef di Travagliato, che sta confezionando a tutti i volontari le mascherine protettive da utilizzare durante le uscite quotidiane.

