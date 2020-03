“State a casa e andrà tutto bene”: l’appello della Croce Azzurra di Travagliato. I soccorritori hanno ringraziato pubblicamente i cittadini e le aziende che a oggi hanno donato aiuti, ma servono ancora presidi.

Tanti cittadini e aziende si sono prodigati per dare supporto alla Croce Azzurra di Travagliato in questo momento.

“Stiamo sentendo il vostro calore e la vostra vicinanza e questo è davvero importante per tutti noi” hanno commentato i volontari.

Il numero di chiamate per casi di coronavirus – o presunti tali- è aumentato, la situazione dei Pronto soccorsi è al limite e i posti letto sono oramai quasi tutti esauriti.

“I nostri equipaggi sono impegnati h24 in missione, senza soluzione di continuità, per cui continuiamo a necessitare di presidi quali mascherine, tute, detergenti, disinfettanti o donazioni per il loro acquisto” hanno proseguito i militi.

Donazioni: cosa serve

Le uscite dei mezzi di soccorso aumentano giorno dopo giorno, così come le spese.

“In una giornata tipo facciamo dalle 14 alle 17 uscite, contro le 6 cui eravamo soliti prima di questa situazione: per questo ogni contributo è prezioso” ha spiegato una volontaria.

Ecco i presidi necessari per garantire alto il livello del servizio della Croce Azzurra di Travagliato:

mascherine FFP2

mascherine FFP3

mascherine chirurgiche

tute protettive (categoria 3 o superiore)

prodotti sanificanti (detergenti a base alcolica e disinfettanti spray)

L’IBAN per offrire il proprio sostegno all’associazione: IT72U0311155321000000000404.

Le parole del presidente

“Aiutateci ad aiutarvi: il nostro invito rimane sempre quello di rimanere in casa e di uscire solo se strettamente necessario – ha precisato il presidente dell’associazione Giuseppe Bazzurini – Siamo stremati, però stringiamo i denti e andiamo avanti”.

Un’altra richiesta riguarda i beni alimentari:”alcune nuove direttive in merito al comportamento in sede imposte dalle Autorità implicano non sia più possibile tenere nello stabile alimenti che non possano essere consumati nell’immediatezza, per cui chiediamo, qualora voleste donare cibo, di contattarci precedentemente” ha chiosato Bazzurini.

La Croce Azzurra è reperibile telefonicamente al numero 030 686 33 93 o attraverso la pagina Facebook.