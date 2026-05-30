Stamattina l’inaugurazione del lido estivo

Il recupero dello spazio non è stato semplice. Gli anni di inattività e il deterioramento causato dal tempo e dalle intemperie avevano infatti compromesso gran parte dell’area

Dopo una lunghissima attesa e anni particolarmente complessi segnati dalla pandemia, dai problemi strutturali e dallo stop forzato delle attività, la Piscina Comunale di Ghedi si prepara a vivere un nuovo, importante capitolo della propria rinascita. Dopo la riapertura dell’impianto coperto di via Fratelli Cervi, avvenuta il 22 settembre dello scorso anno, ora è infatti arrivato il momento di restituire alla cittadinanza anche il lido estivo.

L’inaugurazione del lido estivo stamattina

Stamattina (sabato 30 maggio 2026) il taglio nastro che riapre l’area esterna della struttura natatoria, punto di riferimento per tante famiglie, giovani e appassionati, grazie alla possibilità di unire il divertimento in acqua al relax all’aperto, immersi nel verde.

Il percorso e le parole del direttore Danese

Il recupero del lido estivo non è stato semplice. Gli anni di inattività e il deterioramento causato dal tempo e dalle intemperie avevano infatti compromesso gran parte dell’area, rendendo necessario un importante lavoro di riqualificazione. Un intervento impegnativo che Aquamore, società che gestisce la piscina comunale, ha deciso di affrontare con convinzione, sostenuta anche dalla collaborazione con l’Amministrazione comunale.

«Invece ci abbiamo creduto – spiega il direttore Massimo Danese – e, anche a costo di investimenti molto rilevanti, superiori ai due milioni di euro, abbiamo voluto riportare il lido estivo nella sua condizione migliore».

Un intervento che ha interessato non soltanto la vasca esterna, ma tutta l’area circostante. Sono stati infatti sistemati gli spazi verdi, create nuove zone d’ombra grazie a un’apposita piantumazione, realizzate aree dedicate ai bambini e installata una nuova recinzione per delimitare il piano vasca dal prato. A disposizione degli utenti ci saranno circa duecento lettini e una settantina di ombrelloni.

«Chi passava da qui anche solo pochi mesi fa – prosegue Danese – sa bene quanto fosse difficile immaginare il risultato che oggi abbiamo davanti agli occhi. È stato un lavoro lungo e complesso, ma siamo andati avanti con determinazione fino a riportare il lido a nuova vita».

L’obiettivo non si limita all’aspetto estetico o funzionale della struttura. L’idea è quella di trasformare il lido estivo in un luogo di incontro e aggregazione per il territorio, uno spazio capace di diventare punto di riferimento durante la stagione estiva.