Sta andando a pescare con la famiglia e viene investito, scatta il codice rosso

Attimi di apprensione quelli vissuti nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì 30 giugno) a Iseo in via Ciochet.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato pochi minuti prima delle 18 in codice rosso. Un uomo di 44 anni proveniente da Brescia aveva appena parcheggiato l'auto e stava attraversando dal parcheggio dei Lidi verso le Torbiere e stava andando a pescare con la moglie e la figlia. L'uomo è stato investito da un furgone, tempestivo l'arrivo dell'ambulanza che ha trasportato il 44enne in ospedale in codice rosso. Sul posto per i rilievi e la dinamica la polizia locale del Sebino Orientale di Iseo.