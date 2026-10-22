Ss45 bis: approvato l’emendamento per migliorare il traffico tra Nuvolera e la Tangenziale Sud.

A renderlo noto il consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Agricoltura, Montagna e Foreste Floriano Massardi, promotore dell’emendamento:

“Migliorare la scorrevolezza del traffico lungo la SS45 bis, nel tratto compreso tra Nuvolera e l’innesto con la Tangenziale Sud di Brescia, anche intervenendo sugli svincoli tra Nuvolera, Rezzato e Mazzano – ha dichiarato -. È questo l’obiettivo dell’emendamento approvato dal Consiglio regionale nell’ambito del nuovo Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, per affrontare le criticità di una strada percorsa quotidianamente da decine di migliaia di automobilisti. Con questa proposta abbiamo voluto estendere gli approfondimenti già previsti per il potenziamento della tratta Brescia est–Rezzato anche al nodo di innesto con la Tangenziale Sud di Brescia all’altezza di Rezzato. L’obiettivo è individuare soluzioni per ridurre le code, rendere più scorrevole il traffico nelle ore di punta e migliorare la sicurezza stradale”.