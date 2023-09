Spunta una scritta ignobile prima dell'inaugurazione dello Skate Park

Spunta una scritta ignobile: incivili in azione prima dell'inaugurazione dello Skate Park.

Scritta ignobile prima dell'inaugurazione dello Skate Park

Questa mattina doveva essere soltanto la giornata dell'inaugurazione dello Skate Park a Montirone. E invece, gli amministratori e i cittadini si sono trovati con una brutta e sgradita sorpresa: all'interno della struttura campeggiava una scritta che alcuni incivili hanno "firmato" nella notte. Ma questo non ha fermato l'Amministrazione guidata dal sindaco Filippo Spagnoli che poco prima dell'ora di pranzo ha ufficialmente inaugurato la nuova opera.

Taglio del nastro

"Abbiamo deciso di candidarci con l’obiettivo di lasciare un paese migliore di come l’abbiamo trovato ponendo la nostra attenzione verso le nuove generazioni - ha spiegato il primo cittadino - In questi due anni abbiamo scelto di realizzare uno skatepark, grazie all’aiuto di Regione Lombardia, senza avere l’ambizione di creare un impianto sportivo per chi va alle Olimpiadi, non abbiamo il budget di una città, ma un impianto che potesse raggruppare tutti quei giovani che vanno in bmx, skate, mountain bike, in monopattino, che cercano un’alternativa agli sport tradizionali. Negli ultimi mesi abbiamo subito attacchi personali durante la realizzazione dell’opera senza commentare per rispetto di chi stava lavorando, dei nostri uffici comunali e dell’intero paese che non ha bisogno di tutto questo odio. Questa mattina ci siamo svegliati con una scritta ignobile fatta sopra il cartello che evidenzia il finanziamento di Regione Lombardia. Abbiamo deciso di non cancellarla per far vedere a cosa portano l’odio e l’invidia perché è visibile a tutti, anche a chi è del settore, che l’opera realizzata è bella e funzionale anche se non progettata da un campione di Skate. Noi proseguiamo il nostro mandato amministrativo a testa alta orgogliosi di quanto fatto e di quanto faremo per il nostro paese. Forza Montirone"