Spray al peperoncino al Cossali: studenti e insegnanti accusano bruciore alla gola e agli occhi.

Al Cossali, è allarme spray al peperoncino

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi (sabato 3 ottobre 2026) poco prima delle 12 in codice rosso in via Milano 83 a Orzinuovi all’interno dell’Istituto Cossali. Dalle prime ricostruzioni pare che qualcuno (con tutta probabilità studenti) avesse dello spray al peperoncino che ha spruzzato.

Indagini per scoprire il responsabile

Alcuni studenti e due insegnanti hanno accusato bruciore alla gola e lacrimazione agli occhi e sono stati visitati dai sanitari. Sul posto sono intervenuti carabinieri, Vigili del fuoco e soccorso sanitario. Sono in corso gli accertamenti per individuare il responsabile dell’accaduto.