Sport e solidarietà in pista con la Du pass per Ciare e la Color Life

Un doppio evento all’insegna dello sport, della solidarietà e dello stare insieme. Sono andate in scena questa mattina (domenica 25 settembre) la tradizionale «Du pass per Ciare», organizzata dall’Avis, seguita dalla Color Life (color run) pensata dal TeamLife.

La «Du pass per Ciare»

Organizzata dall’Avis e giunta alla sua 47esima edizione, è una manifestazione ludico motoria a passo libero di 12 chilometri e 21 chilometri con partenza alle 8.30. Oltre duecento persone questa mattina si sono posizionate sulla linea di partenza preparata in villa Mazzotti, che oggi è stata il cuore della solidarietà e della voglia di stare insieme. A tagliare il nastro per primo è stato Bruno Treachi, seguito da Matteo Goffi al secondo posto. La Montorfano Runners e l'Atletica Franciacorta, invece, hanno ricevuto un premio per il gruppo più numeroso. "E' stata una giornata oltre le aspettative, è andato tutto benissimo" è il commento a caldo della presidente Gabriella Brignoli a margine dell'iniziativa e non sono mancati i rigraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile l'evento. Per l'Amministrazione, invece, a intervenire è stato il consigliere Ludovico Goffi.

Le premiazioni

Si accende la Color Life

Ancora più partecipato l'attesissimo l’evento organizzato dal Teamlife: la color run. Una camminata colorata non competitiva a scopo benefico partita alle 10.30 sempre da Villa Mazzotti. Oltre 700 le persone ai blocchi di partenza muniti di maglietta, polvere holi color e soprattutto un bel sorriso. In pista però è scesa anche la solidarietà: i fondi infatti andranno a finanziare il «Progetto biciclette» pensato per le persone con disabilità. All’iniziativa, completamente inclusiva, hanno partecipato anche diverse cooperative proprio con l’obiettivo di rendere l’iniziativa aperta a tutti, senza alcun limite o barriera.

