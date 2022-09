Sport, cultura e sociale in vetrina con la quinta Festa delle Associazioni

Le nuvole e il tempo incerto non li hanno fermati. Questa mattina il cuore di Rovato è stato il palcoscenico della Festa delle Associazioni, un momento di ritrovo e condivisione per mettere in mostra i protagonisti della vita sportiva, sociale e culturale della città.

Sport, cultura e sociale in vetrina con la Festa delle Associazioni

Giunto alla quinta edizione, l'evento è un appuntamento sempre molto atteso da tutte le 47 realtà associative del territorio, ma maggior parte delle quali questa mattina ha partecipato con il suo stand allestito fra piazza Cavour, dopo è stata celebrata la Messa seguita dai saluti isituzionali, e piazza Palestro. Nonostante la pioggia leggera, la manifestazione si sta svolgendo regolarmente alla presenza di numerosi cittadini.

In piazza si respira un clima allegro, di condivisione: un'occasione per conoscere da vicino le associazioni che, a turno, potranno raccontarsi sul grande palco allestito in piazza Cavour o attraverso le esibizioni previste durante la giornata, come i concerti della banda e dell'Accademia Strickler o le prove delle realtà sportive. Durante la festa un momento particolare è stato dedicato all'associazione La giostra a colori, che si occupa di promuovere attività e iniziative rivolte ai ragazzi con disabilità, a cui è stato consegnato per mano dell'assessore Elena Belleri i 5.000 euro di ricavato di Pizza in piazza.

Le attività riprenderanno anche nel pomeriggio con un programma ricco di proposte: la caccia al tesoro organizzata dal gruppo adolescenti e giovani #noidelmartedì di S.Andrea (alle 14.30), lo spettacolo di animazione per bambini (14.45), l'esibizione di Aps Musical Beauty (15.45) seguita dalla merenda offerta dal gruppo Alpini Rovato, l'aperitivo con i 18enni (17.30) e tante altre iniziative.