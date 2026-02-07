Chiari, sperona un’Audi e scappa: identificato “pirata” della strada 22enne

Venerdì 6 febbraio, durante il servizio di controllo del territorio i Carabinieri di Chiari hanno risolto in tempo record un caso di omissione di soccorso.

Sperona un’auto e scappa: identificato e denunciato

In Viale Mellini a Chiari, i militari della Radiomobile sono stati fermati da una donna, classe 1972, la cui vettura, una Audi A1, era stata appena speronata da un’auto poi fuggita a forte velocità. Immediate le ricerche sul territorio che hanno permesso di rintracciare in via Tagliata l’auto pirata, una Alfa Romeo Mito ancora in marcia. Il conducente, G.D. (22enne di origini senegalesi residente a Coccaglio), ha ammesso le proprie responsabilità giustificando la fuga con lo stato di shock e paura seguito alla collisione. Il giovane è stato denunciato a piede libero.

Controllo del territorio: un bilancio positivo

L’operazione si è svolta nell’ambito del servizio di controllo del territorio svolto dai Carabinieri della Compagnia di Chiari finalizzato al contrasto della microcriminalità, alla sicurezza stradale e alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. Il servizio, che ha visto l’impiego di diverse pattuglie, ha portato a risultati significativi in termini di deterrenza e repressione, ottenendo importanti risultati. Il bilancio infatti è positivo: nel corso dell’attività i militari hanno identificato 149 persone, ispezionato 87 veicoli e fatto 8 contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada.