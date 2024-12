Spenti i riflettori che illuminano lo Swang.

Una lettera, uno sfogo di chi, per anni, ci ha messo anima e cuore. L'annuncio che, purtroppo, uno degli eventi più amati dell'estate clarense, quello che «abbraccia» musica, sport, divertimento e tanto altro ancora pensato appositamente per tutti, dai grandi ai piccini, quest'anno non ci sarà. Ma davanti alla mancata risposta del Comune c'è poco da fare, non si può iniziare a organizzare. E non sono serviti i solleciti.

A comunicarlo è stata proprio la Swang Famiglia, organizzatrice dell'omonimo festival, che nel 2022 aveva unito le sue forze e unito in un mega evento a Villa Mazzotti a Chiari i due tradizionali appuntamenti prima divisi negli Sbang Summer Games (che hanno avuto luogo a Colonia e poi al palazzetto di via Santissima Trinità) e nella Swap Fest, rispettivamente organizzati dalla Sbang Famiglia e da Juna.

E' già il titolo ad annunciare quanto, piano piano, si andrà a capire e leggere.

Poi, un lungo flusso di ricordi e di pensieri che lascia spazio a riflessioni e rammarico.

«Quanti anni può durare una festa come Swang ? - hanno scritto gli organizzatori - Quando finisce la benzina un po' incosciente e giocosa che ti spinge a organizzare una festa che, in una forma o nell'altra, nell'arco di dieci anni ha visto partecipare migliaia di persone di tutte le età, di tutti i paesi, di tutti i partiti? Non lo sappiamo neppure noi. Ce lo siamo chiesti con più consapevolezza, quando abbiamo capito che la nuova Giunta non ci avrebbe messo a disposizione Villa Mazzotti e tantomeno i contributi necessari a ripetere quella piccola magia di metà luglio. Certo che gli anni “vanno su per tutti”, anche per Swang e per le persone che lo vivono. Hai poco più di vent'anni quando cominci e ne hai trenta quando qualcuno decide che finisci. Che l'attuale Amministrazione si sia accorta prima di noi che la stanchezza si faceva sentire?»

«Dobbiamo comunque ammettere che non è facile accettare che quell'adrenalina mista ad ansia che ogni anno cominciava a farci muovere già da ottobre per organizzare tutto nei minimi particolari, quest'anno non l'abbiamo potuta provare. Non ci sono state lunghe telefonate con i manager per organizzare i concerti, né corse a recuperare il materiale per i tornei sportivi, non è stato neanche necessario spulciare tra piccole realtà artigiane per proporre workshop e mercato interessanti, non ci troveremo una domenica ad assaggiare 50 gusti di pizze per decidere il menù da proporre, né contatteremo i fornitori per l'allestimento e il bar. Ma non possiamo controllare tutto. Soprattutto non possiamo aspettarci che tutti siano d'accordo con noi sul fatto che Swang sia stata, il passato pare d'obbligo, un'opportunità per Chiari; dobbiamo riconoscere che la responsabilità di decidere che cosa è vantaggioso per la comunità e che cosa non spetta a chi è stato eletto. In questi mesi ci siamo attivati, come sempre, per organizzare Swang nei tempi adeguati, ma questa volta senza ricevere risposte».