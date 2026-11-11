SpBs510 tra Iseo e Marone: chiusura prorogata di una settimana.

A renderlo noto è la provincia di Brescia attraverso una nota stampa nella quale si legge che:

“A causa di alcuni problemi riscontrati nel corso delle lavorazioni e a causa delle condizioni meteorologiche, che non consentono la sostituzione dei giunti di dilatazione dei ponti, l’ordinanza è stata prorogata di una settimana. Le gallerie resteranno pertanto chiuse fino a venerdì 20 novembre 2026 con gli stessi orari”.