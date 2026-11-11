SpBs510 tra Iseo e Marone: chiusura prorogata di una settimana.
Tra Iseo e Marone sulla SpBs510
A renderlo noto è la provincia di Brescia attraverso una nota stampa nella quale si legge che:
“A causa di alcuni problemi riscontrati nel corso delle lavorazioni e a causa delle condizioni meteorologiche, che non consentono la sostituzione dei giunti di dilatazione dei ponti, l’ordinanza è stata prorogata di una settimana. Le gallerie resteranno pertanto chiuse fino a venerdì 20 novembre 2026 con gli stessi orari”.
Dalle 21 alle 5 del mattino
Ad essere interessato è il tratto tra Iseo e Marone in entrambe le direzioni di marcia nell’arco orario dalle 21 alle 5 del mattino seguente:
“Durante gli orari di chiusura, il transito è vietato e il traffico viene deviato lungo la viabilità alternativa indicata sul posto con apposita segnaletica”.