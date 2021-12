Erbusco

L'incendio è divampato nella mattinata di lunedì 6 dicembre in via Verdi.

Molti cittadini erbuschesi lunedì 6 dicembre si sono svegliati con il suono delle sirene dei Vigili del fuoco. Fortunatamente, però, non c'è stata nessuna emergenza. In fiamme la macchina spazzatrice: un rogo che è stato tempestivamente domato dai pompieri.

Spazzatrice in fiamme: intervengono i Vigili del fuoco

Il rogo è divampato in via Verdi, in pieno centro, nel parcheggio davanti all'ufficio postale. Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio. L'incendio è stato subito circoscritto e le fiamme rapidamente domate.