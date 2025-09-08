Uno spaventoso incendio è scoppiato nella serata di lunedì 8 settembre nella zona industriale di Erbusco, nei pressi del casello autostradale A4 di Rovato. Le fiamme sono divampate all’interno di un capannone, precisamente all’Agritecnica srl, affermata azienda che opera nel settore dei trattori e della riparazione di macchine agricole.

Spaventoso incendio all’Agritecnica di Erbusco

L’incendio è divampato poco dopo le 21. In pochi istanti le fiamme hanno lambito il capannone, innescando l’intervento dei Vigili del fuoco con sei mezzi (provenienti da Palazzolo, Chiari, Orzinuovi e Brescia). Alcuni veicoli agricoli sono stati messi in salvo nel parcheggio di via dell’Industria, ma la conta dei danni provocati dal rogo è tuttora in corso. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati: quando è scoppiato il fuoco (per cause ancora da chiarire), non c’era nessuno all’interno dell’azienda.

Intervento in corso

Le fiamme sono state domate abbastanza rapidamente grazie al lavoro sinergico dei pompieri. Più lunghe e delicate le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Erbusco.

Le immagini