Spaventoso incendio a Corte Franca: il fuoco divora 5.200 metri quadrati di bosco

Uno spaventoso incendio si è sviluppato nella serata di domenica 29 marzo 2026 a Corte Franca. Nonostante il tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco, le fiamme hanno distrutto oltre 5mila metri quadrati di bosco.

Spaventoso incendio a Corte Franca

Nella serata del 29 marzo, intorno alle ore 21.40, si è sviluppato un incendio boschivo nel comune di Corte Franca, all’altezza di via Giuseppe Verdi. La Sala Operativa Provinciale ha inviato sul posto più squadre di Vigili del fuoco, coinvolgendo i distaccamenti di Palazzolo, Chiari e Sale Marasino, con APS (autopompa serbatoio) e moduli boschivi. Tuttavia, a causa delle difficoltà di accesso all’area interessata dal rogo e della morfologia del territorio, prima che l’incendio fosse definitivamente domato le fiamme hanno divorato circa 5.200 metri quadrati di bosco. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.