Sparatoria a Paratico: 22enne fermato per tentato omicidio

Un ragazzo di 22 anni, M.R., residente a Villongo, è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. Gli inquirenti sono convinti di aver identificato l’uomo che stamane, in un’azienda di Paratico, ha ferito a colpi di pistola Simone Martinelli, 38 anni, bergamasco. Anche perché la vittima, che non è pericolo di vita, è già stata sentita dal pubblico ministero Donato Greco della Procura di Brescia, che guida le indagini. Il giovane, poco dopo le 19, è stato interrogato in caserma a Chiari, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. E’ scattato il fermo, poi confermato, per tentato omicidio e quindi è stato trasferito in carcere. (nella foto in alto il suo arrivo alla caserma di Chiari in una macchina dei carabinieri).

Il 22enne avrebbe esploso otto colpi di pistola per rancori personali legati al lavoro. Il giovane, infatti, in passato aveva lavorato insieme a Martinelli.

Sparatoria in un’azienda a Paratico, ferito un 38enne

Sembrava una mattina di lavoro come tante, quando la tranquillità di via Vanzago a Paratico poco dopo le 8 è stata spezzata da alcuni colpi di pistola sparati all’interno di un’azienda. Il rumore ha subito allertato i lavoratori della zona industriale che inizialmente, secondo le testimonianze, pensavano fossero caduti alcuni bancali: usciti per strada hanno invece notato un uomo scappare dall’edificio a bordo della sua auto e allontanarsi velocemente. All’interno dell’attività invece c’era Simone Martinelli, bergamasco di 38 anni, dipendente dell’azienda da diversi anni, che ha riportato lesioni da arma da fuoco a entrambe le mani e una ferita alla testa, colpito più volte dal calcio della pistola.

La vittima non è in pericolo di vita. E’ stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo.