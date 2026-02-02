Spara con un fucile verso il municipio e danneggia la bandiera: scatta la denuncia.

Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per i reati di vilipendio e resistenza a pubblico ufficiale

A Nuvolera spara con un fucile verso il municipio

I fatti si sono registrati a Nuvolera nella serata di ieri (domenica 1 febbraio 2026): ad intervenire sul posto i carabinieri della stazione di Rezzato e Nuvolento. In prossimità del palazzo comunale un cittadino classe 2004 stava esplodendo dei colpi con un fucile da soft air, poco prima dell’arrivo dei militari aveva esploso alcuni colpi verso il municipio finendo per danneggiare la bandiera italiana esposta.

L’arma è stata sequestrata

Il giovane, classe 2004, ha cercato di opporre resistenza nei confronti dei militari che lo hanno perquisito: nella sua auto è stata trovata l’arma poi sequestrata. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per i reati di vilipendio e resistenza a pubblico ufficiale.