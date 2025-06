Spaccio: trovata droga in auto e addosso, in manette un 41enne.

Nella serata di ieri (martedì 3 giugno 2025) i Carabinieri della Stazione di Manerbio nel corso di un servizio perlustrativo per il controllo del territorio, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un cittadino marocchino di 41 anni, con precedenti di polizia, in quanto a seguito di perquisizione personale e del veicolo è stato trovato in possesso di 211 (duecentoundici) grammi di cocaina e denaro contante pari a 600 euro, tutto sottoposto a sequestro.

Nella circostanza, durante un posto di controllo alla circolazione stradale in prossimità di un incrocio del centro abitato, la pattuglia dei Carabinieri di Manerbio ha controllato una Citroen DS4. A destare più di qualche sospetto l'atteggiamento nervoso del conducente dell'auto il quale ha invano tentato di sottrarsi all’identificazione compiendo uno scatto in direzione della limitrofa campagna.

In Tribunale

L’uomo era stato subito bloccato poco distante e sottoposto a perquisizione personale, estesa poi all’autovettura. Il cittadino marocchino era stato trovato in possesso del quantitativo di cocaina, nascosto tra gli indumenti, suddiviso in due involucri, nonché di seicento euro di illecita provenienza, tutto sequestro. L’arrestato questa mattina (mercoledì 4 giugno 2025) è stato trasferito in tarda mattinata odierna davanti al Tribunale di Brescia per la convalida. All’esito dell’udienza, l’arresto del 41enne è stato convalidato ed il prevenuto è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in attesa del processo, rinviato a seguito della richiesta dei “termini a difesa”.

Le responsabilità penali del cittadino marocchino saranno accertate solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.