Spaccio stupefacenti: scatta la denuncia per due persone di Pontoglio.

Il tutto reso possibile dall'azione congiunta tra la polizia locale di Pontoglio e i carabinieri di Chiari. Venerdì 9 maggio 2025 le Forze dell’Ordine sono intervenute nelle abitazioni dei due, dove hanno trovato e posto sotto sequestro circa 20 grammi di sostanza stupefacente. Nei loro confronti è scattata la denuncia.

"Questo risultato dimostra ancora una volta l’elevato livello di attenzione che le Forze dell’Ordine dedicano alla lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, con un monitoraggio costante del territorio e un’azione tempestiva sulle segnalazioni ricevute. - hanno fatto sapere - La cooperazione tra la Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri si conferma un elemento chiave per il contrasto a questi fenomeni, garantendo interventi rapidi ed efficaci per la sicurezza della comunità. Ogni segnalazione da parte dei cittadini è fondamentale per contribuire a identificare e fermare soggetti coinvolti in attività illecite. Un particolare ringraziamento va al comandante della Polizia Locale di Pontoglio, Antonio Montesano , per il prezioso contributo fornito all’operazione, al maresciallo maggiore Daniele Trevisani e alle due pattuglie di Carabinieri intervenute che hanno permesso il buon esito dell’azione. Le Forze dell’Ordine continueranno a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Gli assuntori saranno sotto monitoraggio e continueranno ad essere osservati".

L’Amministrazione Comunale continua a supportare con convinzione l’impegno delle Forze dell’Ordine nel contrasto alla criminalità, nella consapevolezza che la sicurezza del territorio è una priorità assoluta.

«Operazioni come questa non nascono dal caso. Sono il frutto di un lavoro quotidiano, meticoloso, paziente. Un lavoro che spesso si svolge lontano dai riflettori, che non fa rumore, ma che c’è. E quando emerge è la dimostrazione più chiara di quanto forte e costante sia il controllo del territorio - ha dichiarato il sindaco di Pontoglio Alessandro Pozzi - Desidero ringraziare il Comandante della Polizia Locale di Pontoglio, Antonio Montesano, e il Maresciallo Maggiore Daniele Trevisani dell’Arma dei Carabinieri: la loro professionalità, la loro presenza attenta e il coordinamento efficace sono un presidio fondamentale per la nostra comunità. Come Amministrazione, abbiamo scelto di sostenere con determinazione chi ogni giorno lavora per la sicurezza del nostro paese. Anche se non sempre visibile, questo impegno è concreto, radicato, e porta a risultati come quello di ieri. Pontoglio è un paese che non abbassa la guardia. La sicurezza resta una priorità assoluta, e continueremo a investire energie, risorse e collaborazione per garantirla. Perché una comunità sicura è una comunità libera».