Spaccio, in manette un 25enne: con lui oltre 1,2 chilogrammi di droga.

Scattano le manette per spaccio

Lotta allo spaccio, scattano le manette per un 25enne. Il giovane è stato trovato in possesso di oltre 1,2 chilogrammi di droga. La scoperta ad opera degli agenti del Comando di Polizia Locale di Rezzato. Il 25enne, gravemente indiziato dal reato di detenzione di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato nella frazione Virle della Città di Rezzato venerdì 10 maggio 2024, in serata verso le 20 dopo aver attirato l'attenzione della Locale a causa di un atteggiamento sospetto.

Al via la perquisizione

Hanno così preso il via le attività di perquisizione del giovane nella sua abitazione. Il tutto ha permesso di sequestrare droga del tipo marijuana ed hashish per oltre 1,2 chilogrammi così come una serra digitale per produrre canapa, materiale per il confezionamento del denaro anch'esso sottoposto a sequestro in quanto derivante dall'attività illecita.