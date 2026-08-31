Spaccio e consumo di droga a Chiari, Locale e unità cinofila in prima fila: 43 auto e 64 persone controllate.
A Chiari, spaccio e consumo di droga
Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto 2026 sono stati effettuati controlli straordinari da parte della Polizia Locale a Chiari, in azione anche l’unità cinofila: in tutto, ad essere controllate, sono state 43 auto e 64 persone. 3 persone, inoltre, sono state segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Ad essere attenzionate sono state, in particolare, alcune zone maggiormente frequentate nelle ore serali e notturne.
I numeri
43 le auto e 64 le persone controllate, il tutto attraverso controlli dinamici, posti di controllo e verifiche nelle principali vie di accesso alla città. Parchi e piazze cittadine così come le zone di possibile aggregazione giovanile sono le aree passate al setaccio, in particolare: il parco di via Elettra, il Parco delle Rogge, piazze delle Erbe, piazza Zanardelli, la stazione ferroviaria di Chiari e le principali vie del centro storico.
L’unità cinofila ha trovato tre persone in possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale: per ognuna delle persone interessate è stata effettuata la segnalazione alla Prefettura di Brescia.
Controlli anche su strada
Anche su strada sono stati effettuati controlli sulla regolarità della circolazione: ad essere accertate diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui un caso di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
“Il servizio rientra nell’attività di controllo e prevenzione svolta dalla Polizia Locale di Chiari con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sul territorio, contrastare il fenomeno legato alle sostanze stupefacenti e assicurare il rispetto delle norme sulla circolazione stradale – hanno spiegato – . L’Amministrazione e la Polizia Locale confermano così l’attenzione verso i luoghi pubblici e le aree maggiormente frequentate, attraverso una presenza capillare e mirata, con particolare riguardo alle ore serali e notturne. Un particolare ringraziamento da parte del comandante Aniello Amatruda agli agenti che hanno preso parte al servizio notturno e all’unità antidroga con cui il Comune di Chiari ha stipulato un’apposita convenzione”.