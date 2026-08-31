Spaccio e consumo di droga a Chiari, Locale e unità cinofila in prima fila: 43 auto e 64 persone controllate.

A Chiari, spaccio e consumo di droga

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto 2026 sono stati effettuati controlli straordinari da parte della Polizia Locale a Chiari, in azione anche l’unità cinofila: in tutto, ad essere controllate, sono state 43 auto e 64 persone. 3 persone, inoltre, sono state segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Ad essere attenzionate sono state, in particolare, alcune zone maggiormente frequentate nelle ore serali e notturne.

I numeri

43 le auto e 64 le persone controllate, il tutto attraverso controlli dinamici, posti di controllo e verifiche nelle principali vie di accesso alla città. Parchi e piazze cittadine così come le zone di possibile aggregazione giovanile sono le aree passate al setaccio, in particolare: il parco di via Elettra, il Parco delle Rogge, piazze delle Erbe, piazza Zanardelli, la stazione ferroviaria di Chiari e le principali vie del centro storico.

L’unità cinofila ha trovato tre persone in possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale: per ognuna delle persone interessate è stata effettuata la segnalazione alla Prefettura di Brescia.

Controlli anche su strada

Anche su strada sono stati effettuati controlli sulla regolarità della circolazione: ad essere accertate diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui un caso di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.