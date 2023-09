Spaccio di stupefacenti, nei guai sei cittadini albanesi e un italiano.

Eseguite misure cautelari nei confronti di sei cittadini albanesi e di un italiano

Nelle prime ore di ieri mattina (martedì 12 settembre 2023), i Carabinieri della Compagnia di Chiari hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di sei cittadini albanesi ed un italiano, ritenuti presunti responsabili del reato di spaccio di stupefacenti in concorso fra loro.

Carcere e divieto di dimora

Per due degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre, ai restanti cinque, è stato notificato il divieto di dimora nella Provincia di Brescia. L’odierna operazione giunge all’esito di un’attività investigativa condotta dai militari della Stazione di Chiari per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine - svolta sotto la direzione della Procura di Brescia – trae in particolare origine da una serie di servizi che hanno permesso di documentare numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana.

In evidenza un'immagine d'archivio.