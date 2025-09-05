Spaccio di sostanze: ai domiciliari e con braccialetto elettronico un 35enne a Pontoglio

Spaccio di sostanze: arrestato un 35enne tunisino a Pontoglio.

35enne di Pontoglio in manette per spaccio

I carabinieri di Chiari hanno arrestato un 35enne tunisino, residente a Pontoglio, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre 2025 nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto del consumo di stupefacenti nella zona.

Dopo una serie di accertamenti, i militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, nel centro del paese, trovando e sequestrando diverse dosi di cocaina, un panetto di hashish e tutto il materiale necessario per il confezionamento della droga. In casa è stata rinvenuta anche la somma di 2.850 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Ai domiciliari

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per il 35enne la misura degli arresti domiciliari con l’obbligo di braccialetto elettronico.