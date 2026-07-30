Il 53enne è stato individuato mentre si trovava a bordo della sua auto che è stata poi perquisita, perquisita anche l'abitazione

Spaccio di droga: in manette un 53enne di Nave, trovato con 13 dosi di cocaina.

In manette un 53enne di Nave

Sono scattate le manette ai polsi di un 53enne bresciano residente a Nave per detenzione di droga ai fini di spaccio: l’uomo è stato arrestato in flagranza da parte dei carabinieri della stazione di Roncadelle. La scoperta da parte dei carabinieri è avvenuta nel corso di un servizio perlustrativo a Castel Mella, il 53enne è stato individuato mentre si trovava a bordo della sua auto che è stata poi perquisita, perquisita anche l’abitazione.

Spaccio di droga

Ad essere rinvenute e sequestrate 13 bustine contenenti complessivamente 13 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 45 euro in contanti. L’uomo si trova ora ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.